Centro Cultural 25 de Julho recebe exposição com aquarelas do Sergio Matte

A partir desta terça-feira (05), o Centro Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Germando Petersen Junior, 250) apresenta a exposição Nosso Pampa, do artista e arquiteto Sergio Matte. A mostra reúne uma série de aquarelas criadas em 2023 pelo gaúcho que tem se dedicado a registrar cenas do dia a dia da região da Campanha, como as lidas do campo e a criação de gado, combinando paisagens com elementos que remetem à coragem e à força. A exibição segue até o dia 30 de setembro e pode ser conferida de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 11h30min às 14h30min, com entrada franca.

Com quase 50 anos de experiência em diferentes áreas da arquitetura, Matte usa o conhecimento sobre equilíbrio entre forma e função, estética e utilidade, para dar espaço ao seu lado de artista e artesão. Sua produção de aquarelas se intensificou no último ano, com a chegada de sua aposentadoria.

Desde jovem, Sergio também se dedica ao artesanato de facas, tendo como matérias-primas o aço, o couro e a madeira. Atualmente, está trabalhando na criação de ilustrações para um livro que será lançado no mês de setembro, em Jaguarão, sobre valores culturais da região da Campanha do Rio Grande do Sul