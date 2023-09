Cervejaria FDL Assis Brasil celebra quatro anos com programação especial em setembro

a Cervejaria Fora da Lei (Av. Assis Brasil, 1116) preparou uma programação especial para o mês de setembro. Abrindo os festejos, neste sábado, às 20h30min, a FDL traz a banda FEVER Aerosmith Cover, reconhecida como o cover oficial do Aerosmith na América Latina. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla Comemorando seus quatro anos,(Av. Assis Brasil, 1116) preparou uma programação especial para o mês de setembro. Abrindo os festejos, neste sábado, às 20h30min, a FDL traz a banda FEVER Aerosmith Cover, reconhecida como o cover oficial do Aerosmith na América Latina. Os ingressos estão disponíveis no sitee no local do evento, no valor de R$ 70,00.

Na mesma data, a abertura do show estará a cargo da Murback e Trio, a banda residente da FDL que combina talento com tecnologia para proporcionar apresentações de rock incríveis.



Com uma trajetória de mais de 20 anos, a FEVER Aerosmith Cover acumula mais de 3.000 apresentações pelo Brasil, América Latina e Europa. Além da qualidade musical fiel, a banda se destaca pelo visual característico e performance marcante, transportando o público para uma experiência que evoca a energia do grupo original.



No dia 16 de setembro, as festividades têm início com a "Corrida Fora da Lei", em parceria com a equipe de corrida Vorax, que também estará celebrando seu aniversário. A corrida terá uma extensão de 5km, e, a cada quilômetro percorrido, os participantes farão uma parada na FDL para abastecimento de cerveja.