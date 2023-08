Daniel Dantas e Letícia Sabatella trazem encenação da 'Ilíada' ao Teatro do Bourbon Country

Por vezes, é importante voltar ao começo, como forma de reencontrarmos a nós mesmos. De certa forma, é isso que o espetáculo Ilíada, que chega ao Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80) nesta quinta-feira (31), propõe: que, a partir do poema épico de Homero, uma das mais antigas e influentes obras do pensamento ocidental, seja possível resgatar e reafirmar a arte enquanto elemento educador, formador e de coesão da sociedade. A peça inicia às 21h, e os ingressos estão à venda no site Uhuu, a partir de R$ 50,00.

Com direção de Octavio Camargo e tradução de Manoel Odorico Mendes, os atores Daniel Dantas e Letícia Sabatella apresentam dois cantos da Ilíada: o Canto 1, que estabelece o conflito interno entre os gregos e suas motivações, e o Canto 20, que retrata o retorno triunfal e implacável do herói Aquiles ao campo de batalha. Mais do que interpretar os muitos personagem da obra grega, escrita no século VIII a.C., os dois atores incorporam a função de rapsodos, artistas populares que recitavam os versos de Homero e assumiam não apenas o papel de contar histórias, mas de educar o público.

"Quando me perguntam como é fazer 12 personagens de uma vez, eu respondo sempre que, na verdade, eu faço apenas um: o rapsodo, o narrador. Ele, sim, faz 11 outros. E as possibilidades desse narrador, do mais circunspecto ao mais veemente, são infinitas", afirma Letícia Sabatella.

A peça, conta a atriz, surgiu a partir de encontros de estudo, mediados pelo diretor Octavio Camargo, no qual a Ilíada era estudada e debatida. O grupo chegou, inclusive, a promover uma maratona com os 24 cantos, interpretados cada um por uma pessoa diferente. A ideia de unir os Cantos 1 e 20 em um espetáculo se deu, segundo Letícia, por serem complementares e, unidos, evocarem vários dos elementos fundamentais do poema.

Uma das preocupações da encenação está em preservar o caráter educacional que acompanhou, no decorrer dos séculos, a recitação da Ilíada em festivais na antiguidade - um épico que, além de emocionar, trazia em si a preservação da memória coletiva. "Conversar com a plateia, antes de começarmos, no intervalo entre um Canto e outro e depois de terminada a peça, tem sido um dos maiores ganhos e prazeres dessas apresentações. Acho que nessa hora, nos aproximamos mais ainda do papel educativo do rapsodo original."

E a resposta do público ao desafio proposto pela Ilíada (incluindo o texto um tanto rebuscado da tradução de Mendes) parece estar sendo positiva. "Sabíamos que havia um público a atingir e que, se conseguíssemos, a resposta seria excepcional. E tem sido ainda melhor do que esperávamos. Parece mesmo que as plateias serão tão inteligentes quanto acreditarmos que elas são", celebra Letícia.

Uma ousadia entre palco e plateia que ganha novos contornos, levando em conta um Brasil que viveu momentos seriamente refratários à cultura em sua história recente. Do mesmo modo que a Ilíada é uma sobrevivente no decorrer dos séculos, talvez se possa dizer que essa encenação fala também da sobrevivência do teatro, de atores e atrizes, da arte. "Atuar, falar, conversar, pensar, criar. Tudo isso, mesmo em tempos 'normais', é resistir. Agora, quando estamos em plena luta contra o retrocesso e a barbárie, mais que nunca", acentua a atriz. "Estar ali, fisicamente, falar direto com a plateia, é afirmar o essencial: estamos aqui, e ficaremos. O mundo precisa da Arte, em todas as suas formas."