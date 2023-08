Rapper Marechal celebra 20 anos de carreira com apresentação no Opinião

Marechal vai até o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (31), para celebrar 20 anos de carreira. O MC estará de volta à Capital para executar algumas de suas músicas mais conhecidas, como Espírito Independente, Griot e Guerra - que faz parte da trilha sonora do filme Alemão – Os Dois Lados do Complexo (2014). É possível adquirir os ingressos através do site Sympla O rappervai até o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (31), para celebrar 20 anos de carreira. O MC estará de volta à Capital para executar algumas de suas músicas mais conhecidas, como Espírito Independente, Griot e Guerra - que faz parte da trilha sonora do filme Alemão – Os Dois Lados do Complexo (2014). É possível adquirir os ingressos através do site, no valor de R$34,00.

Precursor do rap underground brasileiro, Marechal, que mantém o seu nome em evidência desde que integrou o lendário Quinto Andar, também é um produtor reconhecido e um ativista social dentro da música.

O rapper é criador da Batalha do Conhecimento, que revelou diversos jovens artistas da periferia do Rio de Janeiro; e do Projeto Livrar, que já distribuiu mais de cinco mil livros em shows e em comunidades carentes de todo o Brasil. A abertura da noite vai ficar por conta do gaúcho RUA 3.