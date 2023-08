Morre guitarrista Bernie Marsden, que fez sucesso na primeira fase do Whitesnake

O guitarrista inglês Bernie Marsden, que fez parte da primeira fase da banda Whitesnake, faleceu aos 72 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (25) por David Coverdale, vocalista e líder do grupo britânico, em seus perfis nas redes sociais. A causa da morte não havia sido revelada até o fechamento da matéria."Acabei de acordar com a notícia terrível de que meu velho amigo Bernie Marsden faleceu. Meus sinceros pensamentos e orações vão para sua amada família, amigos e fãs. Um homem genuinamente engraçado e talentoso, a quem tive a honra de conhecer e dividir o palco", afirmou Coverdale.Antes de assumir a guitarra do Whitesnake, em 1978, Bernie Marsden teve passagens pelo UFO (com quem excursionou durante anos, mas não chegou a gravar nenhum álbum de estúdio), Wild Turkey e Babe Ruth, além de colaborar com o projeto solo do baterista Cozy Powell. Ele também fez parte do Paice Ashton Lord, projeto criado pelo baterista Ian Paice e tecladista Jon Lord após o fim original do Deep Purple, em 1976 - grupo que tornou-se embrião do vindouro Whitesnake.Ao lado da hoje consagrada banda de hard rock, Marsden ajudou a escrever hits como Fool for Your Loving, Walking in the Shadow of the Blues, Lovehunter e Here I Go Again. Ao deixar o grupo, em 1982, o guitarrista se envolveu em uma série de projetos de menor repercussão, como Alaska, The Moody Marsden Band, M3 e The Company of Snakes, além de manter uma prolífica carreira solo.