Temporada do espetáculo 'Bom pra cachorro' no Multipalco se encerra neste final de semana

Neste final de semana (dias 26 e 27), encerra a temporada do teatro de bonecos Bom pra cachorro – O Espetacular Circo Theatro do Abelardo, da Cia Caixa do Elefante Teatro de Bonecos, no Teatro Oficina do Complexo Multipalco (Praça Mal. Deodoro, S/N). A montagem foi inspirada nos shows apresentados nos circos teatros que circulavam nas cidades do interior do país. Sem feras ou números grandiosos, as pequenas tendas de pau fincado foram, por muitos anos, uma inusitada e atrativa forma de entretenimento popular. Com sessões às 16 horas, o espetáculo está com ingressos disponíveis no site e na bilheteria do teatro.