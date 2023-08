2ª edição do evento Ocupa Sapatão celebra Mês da Visibilidade Lésbica

Pelo segundo ano consecutivo, a Ocupa Sapatão toma as ruas de Porto Alegre. Celebrando o histórico de luta e resistência do movimento lésbico brasileiro, o evento ocorre no domingo (27), a partir das 14h, na Praça do Aeromóvel, no Centro Histórico de Porto AlegreO encontro é uma parceria entre os movimentos sociais, empreendedoras locais e a Mandata da Deputada Federal Daiana Santos (PCdoB). Ao longo da programação, serão mais de 11 artistas e quase 30 expositoras, com estandes de artesanato, comidas, bebidas e tatuagem.“Ocupa Sapatão significa a resistência de mulheres lésbicas que sempre lutaram por visibilidade, dignidade, políticas públicas e pelo direito de amar. Pela primeira vez na história, o Rio Grande do Sul elegeu uma parlamentar sapatão para a Câmara Federal. Juntas, vamos mostrar que não há Brasil do Futuro sem a nossa presença em todos osespaços”, afirma Daiana.