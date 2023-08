Péricles se apresenta no Auditório Araújo Vianna neste sábado (26)

O cantor e compositor Péricles desembarca em Porto Alegre neste sábado (26) com a turnê Céu Lilás, nome do mais recente álbum de estúdio do cantor e que foi indicado ao Grammy Latino 2022. A partir das 21h, o artista apresenta no palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) canções do novo trabalho e músicas que marcaram sua carreira. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 110,00.Durante o show, Péricles fará uma viagem pelos seus 37 anos de trajetória apresentando desde hits da sua carreira solo como Final de Tarde, Melhor Eu Ir e Até Que Durou, até os grandes sucessos da época em que era vocalista do grupo Exaltasamba como Jogo de Sedução, 40 Graus e Gamei.Não ficarão de fora também canções como Nosso Amor Quer Paz (feat. com Marvvila) e Cilada, ambas incluídas no Pagode do Pericão II. No projeto, Péricles mescla grandes sucessos do pagode da década de 1990 com canções inéditas.A cantora catarinense Ana Clara, considerada a nova revelação feminina do samba, fará o show de abertura. Com 15 de anos de carreira, apesar de nova, apenas 29 anos, Ana coleciona amigos e parceiros musicais já tendo cantado com Péricles, Reinaldo, além de participar dos projetos Eu, Você e o Samba, com Martinho da Vila, Teresa Cristina, Xande de Pilares e Zeca Pagodinho e abrir a turnê dos Gigantes do Samba com Alexandre Pires, Luiz Carlos e Belo.