Guitarrista paraense Felipe Cordeiro e contrabaixista e DJ campo-grandense Matheus Padoca fazem show gratuito neste sábado (26)

Cantor, compositor e multi-instrumentista em evidência na cena contemporânea brasileira e pioneiro na fusão de estilos populares paraenses com a vanguarda pop, Felipe Cordeiro se apresenta em Porto Alegre neste sábado (26), às 19h, ao lado do baixista e DJ campograndense Matheus Padoca. A apresentação acontece no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) e tem ingressos gratuitos limitados, que podem ser adquiridos mediante inscrição prévia a partir das 11h desta quinta-feira (24) no site da Eventbrite. Juntos, os músicos exploram diferentes possibilidades de ritmos em evidência no Norte do Brasil, harmonizando os toques dos seus instrumentos com batidas eletrônicas, entre levadas pop tropicais do tecnobrega, boi digital, carimbó, cumbia e guitarrada.Esta edição do projeto Frequências Sonoras foi idealizada com a presença do músico, produtor e arranjador paraense Manoel Cordeiro, que apresentaria a potência de sua pesquisa de mais de 40 anos na música popular, convidando seu filho, Felipe Cordeiro, para explorar os ritmos do Norte do Brasil. Por motivos de saúde, Manoel Cordeiro não poderá vir a Porto Alegre. Entretanto, a promessa de uma performance eletrizante com a sonoridade dançante da Amazônia permanece, agora sob comando de Felipe Cordeiro e Matheus Padoca.Com sua sonoridade única que ganhou o título de "pop tropical", Felipe Cordeiro incorpora referências da guitarrada, tecnobrega, carimbó, new wave, MPB e música eletrônica. Em parceria com Arnaldo Antunes, compôs Ela É Tarja Preta. Sua música Problema Seu foi eleita pela revista Rolling Stone Brasil como melhor canção de 2013. Possui três álbuns lançados, diversos singles e colaborações com artistas como Tulipa Ruiz, Arnaldo Antunes, Dona Onete e Nina Becker. Nascido em Belém do Pará, cresceu imerso em uma rica diversidade musical, que abrange desde a música tradicional amazônica até as influências do pop e do rock. Essa fusão cultural reflete-se em sua abordagem artística, que é uma mistura vibrante de sonoridades regionais com elementos eletrônicos e experimentais.Matheus Padoca é baixista, produtor musical e DJ radicado em Salvador, na Bahia, atualmente morando na capital de São Paulo. Como produtor, trabalhou em estúdio com artistas como Djonga, Ivan Conti 'Mamão', Cleiton Rasta, Bixarte, Thiago Elniño, Cronixta e Felipe Cordeiro. É formado em produção musical pela Universidade Anhembi Morumbi e como DJ na Academia Internacional de Música Eletrônica.