Sala Redenção apresenta programação dedicada à obra de Roberto Pires

Seguindo as comemorações dos 125 anos do cinema brasileiro, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta uma programação dedicada à obra do diretor baiano Roberto Pires. Em cartaz de 21 de agosto a 01 de setembro, a mostra Roberto Pires na Redenção reúne cópias restauradas de cinco filmes do cineasta, que representam diferentes fases de sua cinematografia. As sessões têm entrada franca e aberta à comunidade em geral.



Roberto Pires foi um dos pioneiros do cinema baiano. Utilizando equipamentos construídos artesanalmente, o diretor realizou Redenção (1958), o primeiro longa-metragem produzido no estado. O sucesso do filme desencadeou o Ciclo Baiano de Cinema (1959 - 1963), período de intensa produção audiovisual na região, que fomentou o movimento do Cinema Novo.



No início da década de 1960, Roberto Pires dirigiu A Grande Feira (1961), um dos representantes da primeira fase do Cinema Novo. O filme apresenta um retrato realista do quadro social da Bahia, a partir de uma narrativa focada nos trabalhadores de uma feira popular. Nesse período, Pires também realizou o suspense criminal Tocaia no Asfalto (1962). O longa se destaca por seus truques de câmera e efeitos visuais construídos com poucos recursos, que demonstram a inventividade e a criatividade visual do diretor.



Na década de 1980, o lançamento de Abrigo Nuclear (1981) representou um marco para a ficção científica brasileira. Roteirizado, dirigido, produzido e protagonizado por Roberto Pires, o longa retrata um mundo pós-apocalíptico, assolado por uma radiação mortal, onde a sociedade vive em abrigos subterrâneos. A temática da radiação é abordada também no documentário Césio 137 - O Pesadelo de Goiânia (1990), último longa de Roberto Pires. A partir de pesquisas, entrevistas com vítimas e visitas aos locais das contaminações, o diretor realizou uma reconstrução minuciosa do acidente radiológico de Goiânia. Em 2001, Roberto Pires faleceu por conta de um câncer, possivelmente causado por uma contaminação decorrente das gravações do longa.



A mostra Roberto Pires na Redenção é uma correalização do cinema da Ufrgs com a Fundação Memória Roberto Pires e com Petrus Pires, filho do diretor baiano.





PROGRAMAÇÃO



REDENÇÃO



(dir. Roberto Pires | Brasil | 1958 | 61 min)



Newton e Raul, dois jovens rapazes catadores de coco em um bairro pobre de Salvador, dão abrigo a um homem estranho e peculiar que chegou no meio da noite com o carro quebrado. No dia seguinte, os dois saem de casa e deixam o estranho trancado em casa; quando a noiva de Newton chega à casa no período da noite, o estranho tenta atacá-la.



21 de agosto | segunda-feira | 16h



25 de agosto | sexta-feira | 19h



30 de agosto | quarta-feira | 16h





A GRANDE FEIRA



(dir. Roberto Pires | Brasil | 1961 | 91 min)



O filme revela o racismo e a demagogia eleitoral, ao narrar o drama dos moradores da feira de Água dos Meninos, na Bahia. Ameaçados de despejo por uma imobiliária, os feirantes têm de ir à luta para conservar o terreno.



21 de agosto | segunda-feira | 19h



25 de agosto | sexta-feira | 16h



31 de agosto | quinta-feira | 16h





TOCAIA NO ASFALTO



(dir. Roberto Pires | Brasil | 1962 | 101 min)



Um pistoleiro é contratado para matar um político corrupto. Porém, o acordo é cancelado. Apesar de ser um matador, o homem leva seu trabalho a sério e prefere ir até o fim.



22 de agosto | terça-feira | 16h



28 de agosto | segunda-feira | 16h



01 de setembro | sexta-feira | 19h





ABRIGO NUCLEAR



(dir. Roberto Pires | Brasil | 1981 | 86 min)



Os habitantes de um abrigo subterrâneo, construído para preservar a raça humana da poluição radioativa, vivem sob um regime controlado pela comandante Avo. Apesar de protegidos, eles nutrem a esperança de saírem um dia.



23 de agosto | quarta-feira | 16h



29 de agosto | terça-feira | 16h





CÉSIO 137 - O PESADELO DE GOIÂNIA



(dir. Roberto Pires | Brasil | 1990 | 94 min)



Em 1987, em Goiânia, dois catadores de papel encontram uma cápsula radioativa e a vendem ao dono de um ferro-velho. Aberta a cápsula, mais de 250 pessoas acabam contaminadas pela substância chamada Césio 137.



24 de agosto | quinta-feira | 16h



28 de agosto | segunda-feira | 19h



01 de setembro | sexta-feira | 16h