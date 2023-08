Marco Araujo e Diego Costa apresentam repertório autoral acústico no Café Fon Fon

Na próxima quinta-feira (24), a partir das 20h30min, o cantor e compositor Marco Araujo se apresenta no Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22). Acompanhado pelo músico Diego Costa, na viola de 12 cordas, realiza uma mostra significativa de seu trabalho musical. Reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 99880-7689.De forma acústica, traz no repertório composições que marcam sua participação nos festivais de música nativista e popular, trabalhos sobre o litoral e negritude no RS, ainda clássicos da MPB. Marca essa apresentação, a participação especial da cantora Adriana Sperandir, que, junto com Marco, fará uma singela homenagem à Jerônimo Jardim.