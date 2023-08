Apresentador Faustão é internado em São Paulo após insuficiência cardíaca

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado em São Paulo para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (17) pela assessoria do Hospital Israelita Albert Einstein.



Segundo o comunicado, o quadro do apresentador é estável e ele se encontra sob "cuidados intensivos". Faustão está internado desde o dia 5 de agosto.

, em que esteve à frente por um ano e meio. Segundo informações divulgadas na época do anúncio, em maio, a decisão havia sido feita "em comum acordo" . "Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. ... A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", dizia um trecho.A apresentação do programa foi assumida pelo filho de Fausto, João Guilherme Silva, e pela jornalista Anne Lottermann.