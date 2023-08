Paulo Dorfman e Pedrinho Figueiredo lançam novo CD em show no CHC Santa Casa nesta terça (22)

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) recebe na próxima terça-feira (22), a partir das 20h, os músicos Paulo Dorfman (piano) e Pedrinho Figueiredo (flauta e sax soprano) para o show de lançamento do CD Jogo de Peteca. Na apresentação, os artistas trazem a cumplicidade musical de mais de 30 anos de atuação duo em um show sensível e virtuosístico. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla. A apresentação reúne composições do pianista Paulo Dorfman, registradas em sessões gravadas ao vivo no Salão de Atos da Ufrgs no verão de 2020. O trabalho foi organizado por Pedrinho Figueiredo, também intérprete das canções, e dá ênfase ao choro, daqueles mais sentidos e "chorados" aos mais movidos e alegres. O projeto que deu vida ao CD, contemplado com o edital do Fumproarte, ainda incluiu a criação de um site onde os áudios e as partituras das músicas estão disponíveis. No mesmo endereço virtual, é possível acessar um material especial onde os músicos falam sobre algumas técnicas abordadas nas composições e histórias que envolvem as criações. As sessões de gravação tiveram como técnico de áudio o violonista e compositor Hilton Vaccari (integrante do Quartchêto) e registros fotográficos de Cláudio Etges. A criação gráfica é de Emily Borghetti e ela também assina a filmagem e edição de vídeo e animação junto com Rafael Costa.