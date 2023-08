Programa de entrevistas Ngoma - Roda do Encontro estreia nesta segunda (21) trazendo a cultura periférica para o foco

Estreia nesta segunda-feira (21), o projeto Ngoma - Roda do Encontro, uma série de entrevistas em formato mesa cast, que fala sobre cultura popular, negritude, periferia e educação promovida pelo núcleo de vivência em cultura popular Ngoma. Serão dez programas, conduzidos por Thayan Martins, Dona Conceição, Bruno Amaral, sempre com importantes convidados, no estúdio do Sindicato dos Bancários. As entrevistas de aproximadamente 1h20min serão postadas na página do YouTube da AFASO - Associação Famílias em Solidariedade e do Ngoma.A primeira convidada é Nina Fla, mulher negra Porto-Alegrense, nascida e criada nas rodas de batuque, de samba e de capoeira. E é desse manancial cultural que ela é forjada pelos ventos do sul do Brasil. Na experiência vivida corporalmente, Nina Fla transmite e compartilha no seu trabalho como percussionista, cantora e compositora, o seu artivismo, pois faz questão de não desagregar sua postura social política do seu fazer artístico e do seu pensar intelectual que desenvolve como socióloga.Ngoma - Roda do Encontro tem como objetivo ser um programa descontraído, alegre e informativo, pretendendo dar visibilidade e protagonismo às culturas populares da periferia, e promover a diversidade.