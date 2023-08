Cine Victoria reabre as portas prometendo cinema a preços populares no Centro de Porto Alegre

Localizado na avenida Borges de Medeiros, número 441, no Centro Histórico de Porto Alegre, o Cine Victoria está novamente com as portas abertas e funcionando com filmes e preços populares. Reinaugurado no último dia 20 de julho, o espaço tem sido destinado à projeção de blockbusters, mas promete eventualmente levar às telas de suas duas salas de cinema também clássicos e produções alternativas.

"O Cine Victória sempre foi popular, com grandes filmes e grandes públicos. A ideia é manter esta tradição", resume uma das proprietárias, a empresária Cristiane Souza Brandolt. Natural de Alegrete, ela e a sócia, Diulia Rauber Rossato, investiram R$ 200 mil para abrir o negócio, adquirido recentemente. "Este valor foi destinado à instalação de equipamentos, limpeza, reforma (pintura, troca de carpete e pequenas mudanças pontuais), além do frete, compra de móveis e algumas ferramentas complementares, pois já tínhamos projetor entre outros maquinários", comenta Cristiane.

Proprietária da rede Cult Cinemas (com salas em Ijuí e Alegrete), ela destaca que o nome "completo" da filial de Porto Alegre é Cine Victória By Cult Cinema. Empresa fundada em 2017, na cidade de Cruz Alta, a rede Cult expandiu entre os anos de 2018 e 2020. "No entanto, com a pandemia de Covid-19, tivemos que ficar em lockdown por mais de um ano, e isso nos encheu de dívidas", comenta Cristiane. Por conta do prejuízo, a sala de Cruz Alta foi fechada definitivamente. "Não quebramos totalmente, graças à nossa persistência e fé", emenda a empresária.

A oportunidade de adquirir o espaço do Cine Victória surgiu repentinamente, há alguns meses atrás. "Eu havia acabado de vender uma chácara em Montenegro, e um conhecido meu indicou o local para estabelcermos uma filial na Capital", conta a sócia-proprietária.

Inaugurado em 4 de setembro de 1940, como Cine Teatro Vera Cruz, o Cine Victoria só ganhou esse nome em 1953, após o primeiro fechamento do cinema, em novembro de 1952, logo se tornando um importante ponto de encontro para os amantes da sétima arte em Porto Alegre. Projetado por Antônio João Monteiro Neto, em 1938, sua construção foi assinada por Azevedo Moura & Gertum S.A e o prédio é representativo da arquitetura moderna da cidade.

Ao longo de sua história, o Cine Victoria exibiu uma variedade de filmes, desde produções nacionais até grandes lançamentos internacionais. Era conhecido por sua programação diversificada e por projetar filmes de diferentes gêneros e países para o público porto-alegrense. Além das exibições regulares de filmes, o Cine Victoria também sediou eventos especiais como festivais de cinema, sessões temáticas e pré-estreias. Durante décadas, o local foi um local de encontro para os cinéfilos da cidade, proporcionando entretenimento e cultura para a população.

Em 85 anos de existência, foram muitas as administrações, as transformações e as tentativas de revitalização pelas quais o cinema passou. Antes de passar para as mãos das novas proprietárias, o espaço foi fechado em 28 de novembro de 2018 , por divergências entre o inquilino e a administração dos Edifícios Reunidos S.A. Após a última sessão de Halloween (dir. David Gordon Green), sob os aplausos da plateia, encerrava-se mais um capítulo da história do Cine Victoria. . Antes de passar para as mãos das novas proprietárias,, por divergências entre o inquilino e a administração dos Edifícios Reunidos S.A. Após a última sessão de, sob os aplausos da plateia, encerrava-se mais um capítulo da história do Cine Victoria.

Ainda que o equipamento cultural tenha sido revitalizado, Cristiane afirma que o mesmo teve sua estrutura arquitetônica preservada: é neste espaço que história e tecnologia de ponta se encontram para contar novas histórias ao público da Capital. Os preços ficarão abaixo do mercado dos cinemas de shopping: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). "Estamos com uma promoção de meia-entrada para todos os públicos durante o mês de agosto", ressalta Cristiane. Ela afirma que a iniciativa deve se repetir na última semana de cada mês, principalmente no segundo semestre deste ano.

Nesta semana (de 21 a 27 de agosto), o Cine Victória estará com três filmes em cartaz: Besouro Azul, (dir. Ángel Manuel Soto); Fale Comigo (dir. Danny Philippou e Michael Philippou) e As Tartarugas Ninja: Caos Mutante (dir. Jeffrey Rowe). Por enquanto, apenas uma das salas de cinema do espaço está funcionando, com 190 lugares. "A outra sala, com 150 lugares, será inaugurada em 2024", adianta Cristiane. A galeria Cine Victória conta ainda com uma bombonierie, onde é possível comprar pipoca, chocolate, refrigerante, e, "em breve", café. O horário das sessões ocorre entre 14h e 19h30min e a programação pode ser consultada na página Cult.Vitória no Instagram e no Facebook.