Palco Barra recebe musical Beatles Para Crianças neste domingo (20)

O BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300) anuncia as novas atrações do projeto Palco Barra, que oferece uma programação de espetáculos infantis e de humor. Montado no Centro de Eventos do shopping, o evento traz agora para a criançada o musical Beatles Para Crianças, no próximo domingo (20), às 16h. Para os adultos, o projeto oferece um stand up comedy de Fabiano Cambota, em 31 de agosto, e Hélio de la Peña, em 2 de setembro. Os ingressos estão disponíveis no balcão da promoção, em frente à loja Leitura, a partir de R$ 25,00 a meia-entrada ou ingresso solidário, com doação de 1kg de alimento não-perecível.



O grupo Beatles Para Crianças surgiu em 2014, para ensinar a garotada a curtir o rock do quarteto de Liverpool de forma divertida. O espetáculo reúne encenação de histórias, efeitos sonoros, instrumentos musicais inusitados e, claro, um repertório de clássicos dos Beatles. As peças infantis são encenadas sempre aos domingos, às 16h.



Já na próxima quinta-feira (31), o músico e humorista Fabiano Cambota sobe ao Palco Barra com seu show, em que conta histórias engraçadas sobre como escreve seus números. Vocalista na banda Pedra Letícia, ela já participou do Programa do Porchat e também apresenta A Culpa é do Cabral, no Comedy Central.



No sábado seguinte, é a vez do ex-casseta Hélio de la Peña, outro comediante que dispensa apresentações. Escritor, compositor, engenheiro e campeão de matemática, ele é mais conhecido pelo seu trabalho na televisão, em que foi redator da TV Pirata e membro do Casseta & Planeta. O humorista está em turnê com o show Preto de Neve.