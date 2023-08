Escola de Psicanálise Corpo Freudiano recebe Sonia Leite para lançamento de livro e conferência

No sábado (19), o Corpo Freudiano Escola de Psicanálise seção Porto Alegre (Rua Felipe Camarão 751) realiza dois eventos com a presença de Sonia Leite. A psicanalista, Doutora em Psicologia Clínica pela PUC Rio de Janeiro, vem lançar seu segundo livro Ensaios sobre psicanálise e instituições, além de realizar uma conferência na sede da Escola. Da Instituição à Insistuição: sobre a formação do psicanalista é o tema da conferência de Sonia, que também é do Colegiado e Coordenadora da Secretaria de Cartéis do Corpo Freudiano, seção Rio de Janeiro. O evento gratuito acontece às 10h, presencial para os membros da Escola, na sede do Núcleo (Rua Felipe Camarão 751), e também pode ser acessado pelo público interessado na plataforma Zoom, pelo ID 853 7014 9974 e senha 312048.O lançamento do livro acontece às 19h e terá sessão de autógrafos e mesa redonda - com a diretora do Núcleo da Escola em Porto Alegre e Pós-doutora em Psicanálise, Rosana Coelho e Ana Paula Tibullo, Psicóloga e Psicanalista em Formação. Com participação da violinista Maria do Carmo, o evento será na Cirkula (Av. Osvaldo Aranha 522) e vai ter transmissão também pelo canal da Livraria no YouTube.