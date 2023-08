Grupo Avalon leva a música celta à Fundação Ecarta neste sábado (19)

Neste sábado (19), às 18h, o grupo Avalon traz a música celta ao projeto Ecarta Musical. O show Noite Celta tem entrada franca e leva ao palco da Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943) o grupo formado por Tales Melati (gaita de fole e tin whistle); Cândido de Castro (percussão); Renata Bernardino (fiddle e vocal) e Marina Gimenez (piano). O conjunto se apresenta vestido com indumentária típica. No repertório, polcas, slip jigs, double jigs, reels, hornpipes e canções populares cantadas numa demonstração dessa cultura ancestral evocando diferentes sentimentos perpassados pela beleza melódica deste gênero que era tocado em países como Irlanda, Escócia, País de Gales, Bretanha (na França) e Galícia (na Espanha). Atualmente as músicas folclóricas irlandesa e escocesa são as que mais se aproximam do original. Além dos espetáculos, o grupo também realiza estudos, pesquisas e viagens sobre o tema. O Ecarta Musical é um projeto da Fundação Ecarta realizado há 18 anos com apresentações quinzenais aos sábados, mostrando o melhor da produção musical do Rio Grande do Sul selecionada por meio de editais. Os shows têm entrada franca e são também transmitidos ao vivo pelo canal da Fundação Ecarta no Youtube.