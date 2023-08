Acervo do poeta Oliveira Silveira passa a integrar faculdade da Ufrgs

Cerca de 21 mil itens, entre documentos diversos, instrumentos musicais, fotografias, vídeos, fitas cassetes, peças de vestuário, objetos decorativos, livros, periódicos e jornais sobre o educador da consciência negra estão na sala Oliveira Silveira da Faculdade de Educação da Ufrgs e serão inseridos em diversos projetos de preservação, conservação e memória. Nesta quarta-feira (16), ocorreu a inauguração do espaço.



Durante o encontro, na data de nascimento do poeta, houve uma roda de conversa sobre as contribuições do material e do legado de Oliveira Silveira. Estiveram presentes Naiara Rodrigues Silveira, filha de Oliveira, Sátira Machado, biógrafa e responsável pelo acervo, Dóris Almeida, coordenadora do Memória Faced, e Alan Brito, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Ufrgs. O bate-papo foi mediado pela diretora da Faced, Liliane Giordani.



A presença do acervo na Ufrgs possibilitará o resgate da história e da cultura afro-brasileira disponíveis no conjunto de objetos arquivísticos, bibliográficos e museológicos guardados pelo poeta Oliveira ao longo de sua vida. O material ficará na sala 408, sob tutela do Memória Faced, que é o setor destinado à gestão dos materiais, implantação e implementação de políticas de proteção.



Em breve, o acervo, através de digitalização, estará disponível ao grande público com a digitalização ou através de visitas justificadas e agendadas.



Quem foi Oliveira Silveira

Nascido em 1941 na área rural de Rosário do Sul, Oliveira Ferreira da Silveira é filho de Felisberto Martins Silveira e de Anair Ferreira da Silveira, e graduou-se em Letras – Português e Francês pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor, pesquisador, historiador, poeta e um dos idealizadores da transformação do 20 de novembro, no dia da consciência negra no Brasil. Oliveira Silveira morreu em 1º de janeiro de 2009, aos 67 anos, em decorrência de câncer.