Espetáculo Dalí traz universo do pintor surrealista ao Teatro Glênio Peres

Dalí é um espetáculo circense livremente inspirado no universo de um dos maiores ícones da arte surrealista em todo o mundo. Números clássicos circenses - duo acrobático, contorção, perna de pau, parada de mão, tecido, roda cyr, trapézio, malabares e parkour - servem de trampolim para recontar a vida e a obra do mestre do surrealismo no século 20. O espetáculo acontece nesta sexta-feira (18) e sábado (19), às 19h, no Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva 255). A entrada é franca e tem distribuição de ingressos no Memorial da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, das 8h30min às 18h, a partir da terça-feira (15).Nessa história, entram personagens que marcaram a trajetória do pintor e escultor, entre elas a esposa e musa inspiradora Gala Éluard Dalí e o poeta Federico García Lorca. Projeções em vídeo reproduzem sobre o palco criações e imagens de Salvador Dalí. Um espetáculo circense surrealista para o público de todas as idades.A montagem marcou a estreia do ator Luciano Mallmann (vencedor do Prêmio Açorianos de Dramaturgia por Ícaro, em 2017) na direção, também assinada por Heloísa Nequete (produtora e acrobata de espetáculos circenses em Ibiza durante 8 anos), e que também atuou na montagem. O elenco também contou com outros nomes com experiência, como Zeca Padilha (de OVO, do Cirque du Soleil), Roberta Alfaya (acrobata especializada em técnicas circenses na Ucrânia), Dominique Martins (apresentações em diversos espetáculos na Croácia, Portugal, Bulgária, Argentina e Paraguai) e Joana Cambeses (acrobata durante oito anos em Macau). A participação especial ficou por conta de Eduardo Souza, que voltou à cena após um acidente durante um exercício de acrobacia de solo que o deixou tetraplégico. Ao fim deste ano de 2021, o espetáculo entrou como indicado para a nova categoria do prêmio Açorianos, a categoria de circo. Nessa edição inédita, foi premiado como o melhor espetáculo de circo. E além da indicação de melhor direção, teve também 4 indicações de melhores performers, Dominique Martins, Zeca Padilha, Roberta Alfaya e Guilherme Gonçalves. Dos quais dois foram premiados: Zeca Padilha e Roberta Alfaya.