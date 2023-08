Paula Toller leva o melhor dos anos 80 ao auditório Araújo Vianna em Porto Alegre

“O que é bom acaba rápido”, disse um homem, emocionado, à quem quisesse ouvir, na saída do show de Paula Toller, neste sábado (12), no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. Parafraseando I Got a Feeling, do grupo americano Black Eyed Peas, a ex- Kid Abelha, trajada de calça jeans preta e jaqueta brilhosa, entrou no palco deslumbrante e deu o tom do espetáculo. “Eu tenho a sensação de que hoje será uma boa noite”, cantou ela, em inglês.



No maior estilo rock n'roll, fez todo mundo dançar ao som da primeira música: Fixação. “Seu rosto na TV parece um milagre, uma perfeição, nos mínimos detalhes. Eu mudo o canal, eu viro a página, mas você me persegue em todos os lugares”, entoou junto à plateia. Durante quase duas horas do show de sua turnê Amorosa, a cantora trouxe um repertório recheado de sucessos dos anos 80 e homenageou grandes ícones da música brasileira, como Rita Lee, Tim Maia e Charlie Brown Junior.



A segunda música foi Calmaí, mas a verdade é que nenhum dos fãs queria saber de calma, todos ansiosos para ouvir os grandes clássicos interpretados pela cantora. Do fundo do auditório, algumas pessoas já ensaiavam Como eu quero antes mesmo dela subir ao palco, mas este momento, o ponto alto do show, chegaria só mais tarde. A tranquilidade, portanto, durou menos de dois minutos, apenas para que fosse possível um breve respiro. “Estou completando 40 anos de amor à música”, afirmou ao público antes de animar a plateia com Educação Sentimental II e, posteriormente, com três vivas em homenagem à Rita Lee seguidos da canção Só Falta Você.



Depois disso, foi uma chuva de clássicos que fez o público, diverso, mas com a presença predominante de mulheres, lavar a alma e dançar, como Fórmula do Amor e Lágrimas e Chuva. “A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer”, puxou Toller. E ainda teve No Meio da Rua, Nada por Mim e Alice. “Eu to sentindo que ela está entre nós”, brincou antes de cantar “Alice, não me escreva aquela carta de amor.”



Outro momento bastante emocionante foi quando Toller interpretou Na Rua Na Chuva Na Fazenda. “Muita gente pensa que essa música é do Kid Abelha, mas ela foi composta pelo Hyldon”, relembrou. O setlist incluiu, ainda, Eu Tive um Sonho, Nada Sei e Perguntas, música de Beni Borja, parceiro de composição da cantora ainda na época do Kid Abelha. A música foi gravada por ela e lançada depois que Borja faleceu, em 2021.



Entre os lançamentos mais recentes de sua carreira, Toller trouxe Eu Amo Brilhar, de 2020. “Não é sempre que a gente vê o pessoal dançar assim em show. A que vamos tocar agora pode não ser tão conhecida, mas é dançante, porque nós amamos fazer coisas para vocês dançarem”, interagiu. Balançando os quadris, a cantora mostrou toda sua vitalidade e a plateia continuou dançando, mesmo que, de fato, nem todos conhecessem o novo som. “Eu nem sabia que ela tinha música nova”, comentou um casal.



As interpretações, além de Agora Só Falta Você, de Rita Lee, ficaram por conta de Céu Azul, de Charlie Brown Junior e Não Vou Ficar, de Tim Maia.

“Como Eu Quero foi resgatada do lixo”





A música mais esperada por boa parte dos fãs foi Como Eu Quero. “Marcou nossa vida”, disse. Com as lanternas acesas, o público cantou forte “Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério.” Após a apresentação, Toller revelou que Como eu Quero foi retirada “do lixo” pelo produtor Liminha, que estava no espetáculo. Ela contou que não tinha pretensões com a música, mas que o produtor viu o potencial e a transformou “simplesmente” em Como Eu Quero.





Por volta das 23h, agradecendo aos fãs pela presença, Toller e sua banda deixaram o palco ao som de Te Amo Pra Sempre, mas retornaram em poucos minutos para as músicas finais. Com um violão em mãos, Paula Toller cantou ao lado de seu professor, Gustavo Camardella e agradeceu aos fãs pelo ‘Parabéns para você’, em homenagem ao seu aniversário, que será no próximo dia 23 de agosto.

Ela também tocou Amanhã é 23 e as músicas Hoje Eu Não Vou, Grand Hotel e Por Que Não Eu. Neste momento, um grupo de amigas, que dançou praticamente o show inteiro, vibrou. “Acertamos! ela tinha que tocar essa, né?”.



Mas foi com o sucesso Pintura Íntima que a cantora se despediu de Porto Alegre. “O que interessa para nós é fazer amor de madrugada”, cantavam e pulavam os fãs. As luzes se acenderam, por fim, deixando um gostinho de quero mais e um público que ainda pedia “mais um”. Como relatado anteriormente, “o que é bom acaba rápido”, disse um homem, emocionado, na saída do show da Paula Toller. Entre tantos sucessos e empolgação do público, não parecia, de fato, que duas horas já tinham se passado e que era de ir embora com "jeito de virada."