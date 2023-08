Instituto de Artes da Ufrgs promove o XIV Festival de Violão a partir de quarta (16)

A partir desta quarta-feira (16) até domingo (20), o Instituto de Artes (IA) da Ufrgs promove o XIV Festival de Violão, trazendo concertos, cursos e palestras gratuitas. Os eventos acontecem sempre no Auditorium Tasso Corrêa do Instituto de Artes (Rua Senhor dos Passos, 248, primeiro andar) ou no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028), com horários e datas específicas de cada atividade. O Festival tem abertura na quarta (16), às 20h, com um concerto de Thiago Colombo e Marcos Araújo (com Leonardo Winter e Daniel Wolff). As inscrições para as palestras podem ser feitas através deste link.Na quinta (17), das 9h30min às 12h, acontece uma Masterclass com Thiago Colombo, da UFPEL. Das 14h às 15h30min, palestra Apontamentos sobre o violão clássico em Portugal, ministrada por Teresinha Prada (UFMT). Ainda na quinta-feira, das 16h às 17h30min, o argentino Eduardo Castañera oferece uma oficina de como aplicar o método "Violão prático" no seu repertório atual. Para encerrar o dia, às 20h, o Farol Santander recebe Daniel Wolff, Ayres Potthoff, Catarina Domenici, Everson Vargas e Ricardo Arenhaldt em um concerto dentro da série O mundo do violão.Na sexta (18), das 9h30min às 12h, o Festival oferece uma Masterclass com Thomas Patterson, da Universidade do Arizona/EUA. Mais tarde, das 14h às 15h30min, Marcos Kröning Corrêa (UFSM) ministra a palestra Bacharelado em Violão na UFSM: trajetória, professores e recitais de conclusão de curso. No final do dia, das 16h às 17h30min, o italiano Giovanni Accadìa apresenta uma Masterclass sobre o instrumento. E para fechar os trabalhos, às 20h, acontece um concerto com Flávia Prando e Teresinha Prada.No sábado (19), das 9h30min às 12h, Luiz Mantovani (UDESC) apresenta sua Masterclass. Seguindo, das 14h às 15h30min, o evento promove uma palestra com Flávia Prando (CPF-SESC), sobre "Violões na Velha São Paulo (1868-1932)". Das 16h às 17h30min, outra palestra, com Thomas Patterson: "Estudando música nos Estados Unidos: cursos, currículos, bolsas". E no encerramento, às 20h, um concerto com Alisson Alípio e Marcos Kröning Corrêa.No último dia do Festival, no domingo (20), das 9h30min às 12h, ocorre uma Masterclass com Alisson Alípio (UNESPAR). Das 14h às 15h30min, Luiz Mantovani ministra sua palestra "As Sonatas de Ferdinand Rebay para violao solo: uma introdução e comentário sobre minha 'colaboração póstuma' com o compositor". Das 16h às 17h30min, acontece o recital palestra com Renato Cardoso (UFRGS): Tablatura barroca no repertório para violão. E para fechar os trabalhos do Festival, acontece o concerto de encerramento com Luiz Mantovani e Giovanni Accadìa, às 20h.