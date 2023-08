Rancho Tabacaray tem programação especial para o Dia dos Pais neste domingo (13)

No próximo domingo (13), em celebração ao Dia dos Pais, o Rancho Tabacaray (Av. Vicente Monteggia, 2770) abrir suas portas para celebrar essa data tão especial. As atrações do local, que oferece um cenário rústico e centenário, são um almoço tradicional com pratos caseiros e ancestrais e um show com o músico Thiago Reder. O evento começa às 11h30 e vai até às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, com valores entra R$ 160, o individual, e R$ 280, o de casal. Crianças até 6 anos são isentas e até 12 anos pagam R$ 80. A gastronomia está inclusa no ingresso. Bebidas serão comercializadas no local. É cobrada taxa rolha de R$ 50,00 para vinhos trazidos de casa.O ponto alto do evento será ao Redor do Fogo, onde os visitantes poderão desfrutar de um almoço preparado de forma tradicional, com pratos elaborados e inspirados em receitas ancestrais. O fogo, elemento central da preparação, não apenas confere um sabor diferenciado aos assados e acompanhamentos, mas também simboliza a união para celebrar a data. Além da gastronomia, o Rancho também oferece um show ao vivo. O músico Thiago Reder será responsável por embalar o ambiente com um repertório diversificado que promete agradar a todos os gostos.