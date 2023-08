O mundo do cinema converge para o Festival de Gramado, que começa nesta sexta-feira (11)

Em um formato compacto, devido à ausência de recursos da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do Estado, mas buscando manter o espírito de celeiro de novidades no ambiente cinematográfico brasileiro, a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 11 e 19 de agosto. A ministra da Cultura Margareth Menezes é uma das presenças confirmadas para a abertura oficial, neste sábado, às 10h, ao lado de autoridades estaduais e municipais. Também está previsto recital da Orquestra Sinfônica de Gramado, que incluirá homenagem aos 150 anos de Santos Dumont.

A Mostra Competitiva trará seis longas-metragens brasileiros e cinco longas documentais, além de cinco longas gaúchos. Também entram na competição 23 curtas-metragens gaúchos, que vão disputar o prêmio da Assembleia Legislativa do RS.

Nesta edição, o Troféu Oscarito será entregue para as atrizes Laura Cardoso e Léa Garcia, enquanto o Kikito de Cristal irá homenagear Alice Braga. Os troféus Eduardo Abelin e Cidade de Gramado serão concedidos a Lucy Barreto e Ingrid Guimarães, respectivamente. Entregue pela primeira vez, o troféu Sirmar Antunes, em parceria com a Assembleia Legislativa, será destinado para Vera Lopes. Os Prêmios Sedac/Iecine O Futuro Nos Une vão para Valéria Barcellos, Glênio Póvoas e Jorge Henrique 'Boca', enquanto o ator Clemente Viscaíno é o homenageado do troféu Leonardo Machado. As homenagens serão entregues em 13 de agosto, no Palácio dos Festivais, durante a cerimônia de premiação dos curta-metragens gaúchos.

Uma das novidades deste ano é a ampliação da entrega dos Kikitos. Agora, serão duas noites de premiação, dando maior visibilidade à mostra de curtas-metragens brasileiros, cujos vencedores serão conhecidos na próxima sexta-feira, dia 18. No sábado, 19, serão anunciados os premiados nas mostras de longas Brasileiros, Documentais e Gaúchos.

Ingressos para as sessões noturnas no site do evento ( festivaldegramado.net ) ou na Sociedade Recreio Gramadense (rua Garibaldi, 328 - Gramado). Para as sessões dos dias 12 a 18, o ingresso custará R$ 100,00. Já para a entrega dos Kikitos, dia 19, o acesso ao Palácio dos Festivais custará R$ 250,00.