Festival LollaPatooza traz quatro bandas do punk underground para shows no palco do Music Box

Está chegando o Primeiro Festival da banda Psicopatos, o LollaPatooza. Quatro grupos da cena underground gaúcha, Xulé de Omem, Emo Morales, Sem Bandeira e Psicopatos, sobem ao palco do Music Box (Av. Benjamin Constant, 1512) neste sábado (12), a partir das 19h. Os ingressos, a R$15,00, podem ser adquiridos via Pix, pela chave e-mail [email protected] . A ideia do projeto musical nasceu do desejo dos Psicopatos de promover a integração da cena musical independente. Para isso, buscaram outras bandas autênticas e combativas do underground. A segunda edição está programada para setembro. Nesta primeira edição, quatro bandas de punk independente se apresentam, começando pela Xulé de Omem, com cinco mulheres artistas que transformam atitude em música: Emanuele Canal (voz), Betina Farias (guitarra), Patricia Morini (baixo) Juliana Koch (guitarra) e Pomba Cláudia (bateria). Suas influências vêm do movimento punk feminista Riot Grrrl e as músicas autorais falam sobre as relações de poder na sociedade e empoderamento feminino.Sobe ao palco também, Emo Morales, uma banda de MPB - Música Punk Brasileira - formada por três punks orgulhosos da cultura sudamericana. Renato Judz (guitarra e voz), Ed Da Camino (baixo e voz) e Diego Colvin (bateria), fazem versões hardcore de canções que retratam a diversidade brasileira. O repertório inclui Belchior, Elis Regina, Chico Buarque, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho e muito mais.Sem Bandeira também se apresnta no Festival, trazendo o punk de Carlos Barbosa-RS, para o mundo. Marcos Tironi (Guitarra e Voz), Lucas Zago (Bateria) e Zola (Baixo), fazem um Hardcore não convencional, com letras diretas, contra a exploração animal, militarismo, capitalismo, preconceitos e exploração do ser humano.Por fim, a Psicopatos, com Rodrigo (voz), Roger (guitarra), Ed (baixo) e Gust (bateria), faz um hardcore virulento motivado por amizade, diversão e filosofia, influenciados por Dead Kennedys e Cólera. Em 2015, lançaram o disco IPhome, produzido por Davi Pacote no Hill Valley Studio. O álbum está disponível nas plataformas digitais.