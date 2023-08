Caio Riter faz incursão pelo universo da pré-adolescência em novo livro

No sábado (12), das 17h às 19h, na Livraria Paralelo 30 (Rua Vieira de Castro, 48), o escritor Caio Riter lança O Monstro no Quarto e Mais Histórias de Sim e de Não (Physalis Editora, 83 páginas, R$48,60), com ilustrações de Eloar Guazzelli. O livro é uma publicação da Physalis Editora, de Pablo Morenno e tem coordenação editorial de Elaine Maritza da Silveira e projeto gráfico e editoração de Martina Schreiner. Na ocasião, o autor realiza uma conversa e sessão de autógrafos.Composta por quatro contos, O monstro no quarto faz dupla com O maior motivo do mundo e outras histórias de sim e de não, lançado em 2021 também pela Physalis. Ambos mergulham no universo da pré-adolescência, por meio de dramas de guris e de gurias que se veem obrigados a fazer escolhas. Afinal, a vida é cheia de sim e de não. O título está disponível nas livrarias e no site da Editora. Dora tem medo de monstros, Jade ama andar de skate, Malu coleciona anjinhos e Cleo jura que extraterrestres existem. Quatro garotas, mais quatro histórias de sim e de não. Quatro adolescentes lidando com suas emoções em conflito.Caio Riter nasceu em Porto Alegre, em 1962, e é escritor, professor e jornalista. Mestre e doutor em Literatura Brasileira, possui mais de 50 obras publicadas, entre livros infantis, juvenis e de contos, com os quais recebeu algumas distinções literárias, como os prêmios Açorianos, Barco a Vapor, AGEs, Orígenes Lessa e Selo Altamente Recomendável, entre outros.Eloar Guazzelli, de Vacaria, é ilustrador, artista plástico, quadrinista, roteirista e diretor de arte para animação, é formado pelo Instituto de Artes da Ufrgs e mestre pela ECA - USP. Recebeu inúmeras premiações em todo o Brasil, além do Yomiuri International Cartoon Contest e participou de exposições em mais de quinze países.