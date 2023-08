Edital Kultur 23 recebe inscrições até o final do mês de agosto

Destinado a artistas, pesquisadores e produtores com projetos culturais em fase de elaboração e desenvolvimento (que ainda não tenham sido apresentados ou finalizados), o Edital Kultur 23, do Instituto Cultural Brasileiro-Alemão do Rio Grande do Sul (ICBA-RS), está com inscrições abertas até o final do mês de agosto. A iniciativa aborda diferentes vertentes artísticas e está organizado por categorias de valores.

Pensado para manter caminhos de parceria e para apoiar a cena cultural de Porto Alegre e região metropolitana, o edital é voltado para projetos de literatura, artes visuais, artes cênicas, audiovisual e música. Em 2023, as propostas escolhidas devem estabelecer diálogo com temas como sustentabilidade, diversidade, tecnologia, valores democráticos e pós-colonialismo.