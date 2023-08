Longa gaúcho Casa Vazia terá sessão comentada nesta quinta-feira (10)

Nesta quinta-feira (10), às 19h, a Sala Eduardo Hirtz da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 — Centro Histórico de Porto Alegre) exibirá o filme Casa Vazia, produzido pela Panda Filmes. Após a sessão, o público será convidado a debater o filme com o diretor Giovani Borba, o escritor Luís Augusto Fischer e a jornalista e curadora da Cinemateca Paulo Amorim, Mônica Kanitz. Os ingressos custam R$ 14,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia-entrada).

estreou nacionalmente na semana passada. tem como protagonista um não-ator, Hugo Noguera, que é um ex-peão de estância. O longa-metragem gaúcho, rodado em Santana do Livramento (Rio Grande do Sul) e Riveira (Uruguai),Definido como um neo-western pela revista Variety, o título explora uma linguagem híbrida entre ficção e documental e

A trama aborda o empobrecimento da população em áreas agrícolas marcadas pelo avanço da tecnologia e das desigualdades sociais, a partir da história de Raúl, um peão desempregado que vive em uma casa perdida na imensidão do Pampa - região em que a tradição agrícola vem sendo apagada pela monocultura de soja e eucalipto. Além de Noguera, estão em cena atores profissionais consagrados, como Araci Esteves, Nelson Diniz, Roberto Oliveira e Liane Venturella, que também assina a preparação do elenco, formado por outros não-atores.

Em 2021, Casa Vazia foi exibido na mostra Goes to Cannes, no Mercado do Festival de Cannes, na França. No mesmo ano, conquistou o Troféu Redentor de melhor fotografia para o cearense Ivo Lopes Araújo no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. E, em 2022, levou cinco Kikitos na Mostra Gaúcha do Festival de Cinema de Gramado nas categorias roteiro (Giovani Borba), ator (Hugo Noguera), trilha sonora (Renan Franzen), desenho de som (Tiago Bello e Marcos Lopes) e fotografia (Ivo Lopes Araújo).