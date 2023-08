Café Mal Assombrado promove festa com temática do terror nesta quinta-feira (10)

O Café Mal Assombrado (rua Cel. Fernando Machado, 513) recebe, nesta quinta-feira (10), às 19h, a primeira edição da Festa Noite Vampira. Na ocasião, a banda Eletro 80 Vampire Songs vai construir a atmosfera vampiresca da noite, com suas canções autorais que misturam dark songs, synth pop e wave. Os ingressos custam R$ 40,00 e estão à venda na Sympla. Formada pela dupla Eduardo Branca e Jess Rose, Eletro 80 Vampire Songs é uma banda eletrônica, pop e romântica. Trazendo composições próprias e sucessos repaginados do "Hall of Fame" o grupo viaja pelo universo Eletro Europeu dos anos 80 com influências dark, new wave e disco pop. O Café Mal Assombrado tem a proposta de ser um espaço para os amantes do terror, servindo cafés especiais com grãos de origem e torra locais e um menu temático entre doces e salgados artesanais. O espaço dispõe de um acervo de livros que contam as lendas e histórias do RS e de Porto Alegre, bem como a literatura fantástica do mundo, e busca promover eventos como saraus, lançamentos de livros, sessões de autógrafos e shows musicais, sempre ligados à cultura do assombro.