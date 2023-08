Roda Viva entrevista o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da Reforma Tributária, participa do Roda Viva nesta segunda-feira (7). Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar ao vivo, às 22h, na TV Cultura, app Cultura Play, site da emissora, YouTube, Tik Tok, Twitter e Facebook.O texto da PEC 45/2019 que trata da reforma tributária dos impostos sobre o consumo já está no Senado e existe uma grande expectativa de ser promulgado ainda em 2023. Os senadores vão conseguir? Quais mudanças serão propostas? Essas e outras questões estarão em pauta na entrevista com o relator da Reforma Tributária.Ainda no programa desta segunda, o Roda Viva apresenta o seu novo cartunista oficial. Luciano Veronezi ocupará a cadeira eternizada por Paulo Caruso, que esteve no programa por mais de 30 anos e que faleceu em março deste ano.Luciano Veronezi é ilustrador e infografista do jornal Folha de S. Paulo desde 2013. Com quase 20 anos de carreira, sua versatilidade de estilos abrange desde as técnicas tradicionais até os estilos de ilustração digital artística, vetorial, 3D e animação. Seu trabalho é referência na imprensa brasileira, com atuação nos mais variados veículos de comunicação, passando por jornais, revistas e meios digitais. Coleciona prêmios no Brasil e no exterior, como o Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos (2022) e Malofiej Awards e Society for News Design (SND), considerado o Oscar do design mundial.