BPE apresenta o documentário Gumersindo Saraiva - A Última Batalha, que traz a história de general maragato que morreu em batalha

A Biblioteca Pública do Estado (BPE apresenta, nesta terça-feira (8), às 19h, o documentário Gumersindo Saraiva - A Última Batalha no Salão Mourisco da BPE (Rua Riachuelo, 1190). Após a sessão, haverá roda de conversa com a participação do diretor e roteirista, Ricardo Ritzel, e do produtor executivo e roteirista, Marcos Fabricio. A entrada será gratuita.O curta acompanha uma cavalgada que refaz o até então desconhecido trajeto de 55 quilômetros do Chefe do Estado-Maior, o general Gumersindo Saraiva, levando o corpo de seu comandante, entre Carovi, onde recebeu um tiro fatal, e o Cemitério dos Capuchinhos, em Itacurubi, onde teve três de seus cinco sepultamentos. A obra resgata a história do mais famoso general maragato da Revolução de 1893 em sua última batalha: não deixar seu corpo como troféu de guerra da ditadura castilhista, quando teve uma inusitada ajuda.O filme foi gravado exatamente nos mesmos locais históricos onde aconteceram, na Região das Missões do RS, e contou com a participação da Confraria dos Cavaleiros da Paz (Porto Alegre), do Piquete Apolinária Cardoso de Souza (Itacurubi) e com figurantes do município de Bossoroca.Esta será a 14ª exibição do audiovisual histórico que já passou por doze cidades, além da participação nas mostras competitivas do 15º SMVC e 12º Festival Internacional de Cine de Santa Ana de Guácaras, em Corrientes, Argentina. O curta já tem outras nove exibições programadas até o final de 2023 em nove cidades gaúchas e também está inscrito em outros dois festivais internacionais de cinema na Argentina e Uruguai.