Autores gaúchos lançam livro que ensina adultos e crianças a lidarem melhor com as telas

Escrito por psicólogos e psiquiatras, o livro Crianças Bem Conectadas (Editora Maquinaria) vem como instrumento que auxilia os pais a conduzir os filhos a um uso benéfico e proveitoso das tecnologias digitais. Seja no contexto da família, da escola, ou no uso de dispositivos, redes sociais e games, existem estratégias que podemos adotar para um uso mais saudável das tecnologias, entretanto, não tem como educar os pequenos sem orientar também os adultos. E é justamente essa a proposta da obra, cujo lançamento presencial acontece neste sábado (5), das 16h às 19h, na Livraria Santos do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2893).Escrito pelos médicos psiquiatras Daniel Spritzer e Laura Moreira, as psicólogas Juliana Potter e Aline Restano, e o pesquisador e coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais da PUCRS, Bernardo Bueno, a obra reflete sobre como fazer da tecnologia uma aliada em casa, na escola e na sociedade. De acordo com Daniel Spritzer, criar filhos nunca foi uma tarefa fácil, e a presença das novas tecnologias desde cedo na vida das crianças pode aumentar ainda mais esse desafio. Dessa forma, o livro busca fornecer informações que auxiliem os pais a tornar o uso das tecnologias mais seguro e proveitoso. “Para isso, tentamos trazer uma abordagem que reúne as evidências científicas com a experiência clínica e os princípios fundamentais do desenvolvimento de crianças e adolescentes", explica.Segundo Bernardo Bueno, é preciso aceitar que não é possível mais escapar da tecnologia digital no dia a dia, principalmente para a nova geração, que já nasce em um mundo conectado. A psicóloga Aline Restano reforça que não tem como falar de tecnologia para crianças, sem ajudar os adultos a também melhorarem sua relação com ela.