Pixote comemora 30 anos de carreira com show em Canoas

Não se pode falar em Insegurança, Mande um Sinal, Saudade de Nós, Beijo Doce, Fã de Carteirinha e não lembrar deste grupo que em 2023 completa 30 anos de carreira. E para comemorar a data, o grupo de pagode Pixote apresenta a turnê Trintou em Canoas, no Clube Tradição (Av. Boqueirão, 801), neste sábado (5), às 21h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 45,00. O Grupo Pixote vem para tocar todos os maiores clássicos de sua carreira para o público gaúcho. Tudo começou em 1993, quando sete adolescentes que se divertiam tocando em uma praça de São Paulo, iniciaram despretensiosamente a carreira musical com um grupo chamado Revelação do Samba. Pouco tempo depois eles passaram a ser conhecidos como Grupo Pixote. Dois anos mais tarde, gravaram o primeiro disco, Brilho de Cristal, cuja faixa-título fez sucesso nas rádios de todo o país até hoje. Nestes tantos anos dentro do cenário musical, a banda já gravou diversos projetos e participações. Em 2007, o álbum ao vivo comemorando os 15 anos e em, 2014, o projeto Sem Moderação - que contou com diversas participações como Grupo Revelação e Raça Negra. Já o Fã de Carteirinha - Sunset, gravado no Guarujá - litoral sul de São Paulo, álbum ao qual rendeu o Disco de Ouro ao grupo. Em agosto de 2020, o trio gravou o DVD Arena em formato drive-in no Allianz Parque, em São Paulo. O disco, conta com as participações especiais de Marcos & Belutti, Léo Santana e Menos é Mais, reúne dez faixas inéditas e pout-pourris com regravações de singles que marcaram a trajetória do Pixote. Em 2021 conquistaram números, ficando em primeiro lugar nas maiores playlists das plataformas digitais e no topo das paradas das principais rádios do país, com a música Vou ver te aviso.