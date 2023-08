Choque Entre Mundos estreia nos cinemas nesta quinta (3), trazendo nova perspectiva para filmes de guerra

Premiado no Festival de Berlim deste ano com o Urso de Prata de Melhor Contribuição Artística, Disco Boy: Choque Entre Mundos é estrelado pelo alemão Franz Rogowski e dirigido por Giacomo Abbruzzese, em sua estreia em longa-metragem. O filme chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (3), contando a história de um imigrante bielorusso à procura de um lar na França. Aclamado como uma obra que reinventa o filme de guerra, Disco Boy: Choque Entre Mundos fez seu debute nacional no Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba, que aconteceu em junho, e agora será lançado comercialmente. O longa acompanha Aleksei, um imigrante que foge de seu país (Bielorrússia) em busca de refúgio e que sonha morar na França. Após uma dolorosa viagem pela Europa, ele chega a Paris e se junta à Legião Estrangeira - ramo do serviço militar do Exército Francês que recruta estrangeiros -, com a promessa de conseguir sua permanência.Mais longe, no Delta do Níger, temos Jomo, um ativista revolucionário envolvido em uma luta armada para defender sua comunidade. Aleksei é um soldado, Jomo é um guerrilheiro. Após o grupo de Jomo sequestrar cidadãos franceses, Aleksei é enviado para comandar uma operação naquele local.Indicado ao prêmio César 2022, o Oscar francês, pelo curta-metragem documental America, Giacomo Abbruzzese diz que chocar os mundos de Aleksei e Jomo é uma maneira de trabalhar com aspectos de perspectivas nesta sua primeira experiência em um projeto de maior escopo. Além de assegurar igualdade no protagonismo narrativo compartilhado entre Aleksei e Jomo, também interessou a Abbruzzese se afastar do maniqueísmo. "Aleksei e Jomo estão em lados opostos, mas ambos compartilham uma certa gentileza, uma fragilidade fundamental por baixo da superfície de seus corpos de soldados poderosos. Eu queria me afastar dos estereótipos de virilidade e violência que caracterizam muitas histórias como esta. Gosto da ideia de que a força física possa ser acompanhada por uma certa fragilidade e um olhar atormentado. É esse contraste que me interessa."