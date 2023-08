Flora Matos faz show no Bar Opinião nesta sexta-feira (5)

A rapper e MC Flora Matos sobe ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) neste sábado (5), a partir das 23h. Desde sua primeira mixtape Flora Matos vs Stereodubs, Flora se destaca como uma das melhores artistas da atualidade. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 95,00. Seu último lançamento, Flora de Controle (2021) é um álbum feito para pistas, mas com diversas reflexões amorosas no recheio. Além disso, a cantora faz sucesso com os hits TEIA, Pretin, O Jeito e mais. A artista brasiliense traz todos os sucessos para o público gaúcho.