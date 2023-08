Sorriso Maroto desembarca em Porto Alegre em show só com os antigos clássicos

Sorriso Maroto tem viajado o Brasil levando uma festa especial com o projeto Sorriso Maroto – As Antigas, só com os sucessos mais longevos do grupo. No domingo (6), é a vez de Porto Alegre receber o quinteto no Parque Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255). O show começa a partir das 17h e os ingressos estão à venda no site da A bandatem viajado o Brasil levando umacom o, só com osdo grupo. No, é a vez de Porto Alegre receber o quinteto no Parque Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255). O show começae os ingressos estão à venda no site da Ingresse , por valores a partir de R$ 85,00.

Foram duas datas esgotadas no Rio de Janeiro (mais de 28 mil pessoas) e mais de 21 mil só em São Paulo. Em Fortaleza e Manaus a banda recebeu mais de 18 mil pessoas cada, Belém, 17 mil e Belo Horizonte, onde foi gravado algumas cenas para o DVD, reuniu mais de 45 mil presentes, um recorde de público da festa.



Segundo o cantor, o projeto estava guardado a sete chaves desde 2018, data em que fariam 20 anos de carreira. "Como fiquei doente, os planos foram adiados, mas esses cinco anos de espera serviram para amadurecermos essa ideia", conta. O projeto piloto aconteceu no Maracanã, na "nossa área", como define Bruno. Os quase 10 mil ingressos esgotaram em 30 minutos e a pedido do público, o Sorriso organizou uma segunda edição, dessa vez para 16 mil pessoas.



Em 2023, o Sorriso Maroto decidiu assumir a responsabilidade de estar ainda mais alinhado com as boas práticas de sustentabilidade, diversidade, inclusão e solidariedade. O carro chefe desse compromisso social é o programa Espalhando Sorrisos, um projeto que vai promover a inclusão social através do cuidado oral de pessoas em vulnerabilidade.



Será doado 5 reais de cada ingresso dos shows da turnê Sorriso Maroto – As Antigas, além de 20 reais de cada cortesia solidária. Com o valor total, o projeto vai custear um mutirão de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos.