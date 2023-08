Morre o músico gaúcho Jerônimo Jardim

Morreu, nesta quinta-feira (3), em Porto Alegre, o músico gaúcho Jerônimo Jardim, aos 78 anos. Diversos posts nas redes sociais deixam mensagens sobre a partida do artista.

Conforme uma publicação de sua esposa, Clair Jardim, no Facebook, ele havia sido entubado no dia 10 de julho. “Ontem, na CTI, quando a médica intensivista nos falou que Jerônimo Jardim seria entubado, ele parou. Depois, disse: ‘Ah! Não sou mais cantor mesmo’”, escreveu ela, na data. Na terça-feira desta semana, Clair compartilhou seu sentimento. “Saudade de escutar a sua voz e as ideias.”





A filha do artista, Thaís Jardim, aproveitou a oportunidade para lembrar a importância da doação de sangue. “Enquanto estamos no CTI do Moinhos de Vento, acompanhando o pai e vendo a cortina fechar, os médicos estão lutando por muitas vidas. E sangue é vida. Gostaríamos de encher o banco de sangue do hospital com doações em nome de Jerônimo Jardim (Jerônimo Osório Moreira Jardim). Se tiverem condições de doar, essa será uma linda homenagem”, pediu.



Bruno Coelho citou que teve a honra de gravar uma faixa em seu último disco lançado. “Força aos familiares”, desejou.



No dia 15 de abril de 2021, o Jornal do Comércio publicou uma Reportagem Cultural sobre o artista assinada pelo repórter Marcello Campos . O texto dizia que Jerônimo era nome fundamental em uma geração que desatou nós na cultura popular do Rio Grande do Sul, além de autor e coautor de relíquias como Côto de Vela, Purpurina e Astro Haragano.



Jerônimo era advogado, professor, publicitário, escritor, funcionário público, ativista, empresário e até aspirante a jogador de futebol. O multifacetado personagem foi criado na Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul.



Ainda não há informações sobre o velório.