Venancio da Luz quarteto mistura música nativista e de concerto com rock progressivo em show neste sábado (5)

Rock progressivo, música nativista e de concerto se encontram no projeto Ecarta Musical pelas mãos de Venancio da Luz (flauta), Bibiana Turchiello (violino), Jean Carlo Godoy (violão 7 cordas) e Tamiris Duarte (contrabaixo elétrico). O show do quarteto acontece na Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943) será neste sábado (5), às 18h, com entrada franca. O repertório de música instrumental explora diferentes sonoridades e estilos, cruzando melodias e texturas com provocações sensoriais e polirritmias, em diálogo com gêneros musicais consolidados, que buscam influências desde a música barroca à Renato Borghetti e King Crimson. Os quatro são colegas no projeto Venancio da Luz Grupo e o quarteto oferece a chance de explorar o mesmo repertório com mais intimidade e sutileza. A equipe também conta com Wagner Lagemann na sonorização e Paola Kirst como figurinista. Ambos trabalham com o grupo desde o primeiro show e desenvolvem um trabalho integrado ao repertório.