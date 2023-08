Ratos de Porão e Os Replicantes tocam juntos no palco do Opinião neste domingo (6)

Ícones do punk rock, Ratos de Porão e Os Replicantes tocam juntos no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) os grandes sucessos de suas carreiras. O show acontece neste domingo (6), às 19h com participação do DJ Barbosa, residente do Opinião, na discotecagem e projeção de vídeos. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 75,00.Júlia Barth, Cláudio Heinz, Heron Heinz, Cléber Andrade são Os Replicantes, banda de punk rock porto-alegrense formada em 1983. Com quase 5 décadas de existência são 9 álbuns de estúdio, 5 coletâneas, 1 álbum ao vivo, já contou com nomes como Wander Wildner, Carlos Gerbase e Luciana Tomasi como integrantes. O reconhecimento nacional veio com a faixa Surfista Calhorda, que ganhou videoclipe, e com o convite para participar da coletânea Rock Garagem, com a música O Princípio do Nada. Sucesso nacional e internacional com hits como Nicotina, Rockstar, O Futuro é Vórtex e Surfista Calhorda, o segundo álbum foi um estouro ainda maior: Histórias de Sexo e Violência conta com as faixas Festa Punk, Tom & Jerry e Mentira. Em mais de 40 anos de carreira, os Ratos conseguiram manter sua essência durante diversas fases. Só na década de 80, passaram pelo hardcore reto de influência americana da coletânea SUB, o d-beat nórdico-paulistano de Crucificados Pelo Sistema e o metalpunk sombrio de Descanse em Paz até chegarem na fórmula que para muita gente definiu mais do que todas a identidade da banda. Dos anos 90 em diante a banda não parou de evoluir, seguiu se reinventando e absorvendo novas influências a cada novo trabalho. Com álbuns lançados em 2022 e 2023, a banda segue sendo referência brasileira do punk hardcore e reconhecida internacionalmente, em particular, na Europa, América Latina e América do Norte.