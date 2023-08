Gravura Galeria de Arte recebe exposição coletiva Singularidades a partir de quinta-feira (3)

Nesta quinta-feira (3), às 18h30, acontece na Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647) a abertura da exposição coletiva Singularidades. Com curadoria da artista visual, fotógrafa e paisagista Denise Giacomoni, a mostra conta com trabalhos de 25 artistas em diversas técnicas e dimensões. Durante a vernissage haverá a apresentação de performance da atriz e bailarina Chana Manica. A mostra fica em cartaz até o dia 26 de agosto, com visitação gratuita de segunda a sexta das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min.A exposição Singularidades é uma mostra coletiva que tem como propósito destacar o que é singular e especial em cada obra apresentada, as quais, mesmo em conjunto, não perdem suas propriedades únicas. Cada peça artística tem sua personalidade. Este conceito permeia todo o evento, e neste contexto, será apresentado ao público com a intenção de aguçar a percepção e o entendimento de cada agente, pois ninguém é passivo neste processo. Pelo contrário, existe uma constante interação entre público e artistas, que sempre se revela singular pela interpretação individual de cada obra, em um feedback constante.Os artistas que participam da mostra são Andréa Barros, Andréa Seligman, Cyntia Jappur, Daisson Flach, Deja Rosa, Delise Renck, Helena Beatriz Coelho, Ita Stockinger, Laércio de Menezes, Leda Zimmermann, Leila Knijnik, Lúcio Spier, Luis Carlos Macchi, Marcelo Leal, Marcelo Spolaor, Márcia Baroni, Maria Sapper de Menezes, Mery Bavia Milena Julianno, Nara Fogaça, Rose Osório, Sandra Kravetz, Sérgio Barcellos, Sophie Isdra e Tita Macedo.