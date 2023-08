Espetáculo de dança 'Aliens' faz apresentação única no Teatro Bruno Kiefer

Aliens, o novo espetáculo da Oficina de Criação Macarenando, é uma experiência artística que mergulha na temática dos corpos extraordinários, desconhecidos e não-vistos. A peça, com direção de Diego Mac, sobe ao palco do Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736) em única apresentação nesta quarta-feira (2), às 20h. Ingressos à venda da plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 30,00. A ufologia, o futurismo e a tecnologia se fundem em um contexto pós-pandêmico e pós-contemporâneo, em que matrizes são reprocessadas em meio ao caos. Inspirado pelo ritmo frenético do TikTok e pela natureza do zapping nas timelines, o espetáculo se desenrola em micro-cenas e micro-ações, formando cenas de imagens fragmentadas que se misturam de forma desconexa, se tornando em uma espécie de trailer do que ele mesmo poderia ser. A presença emblemática de Starman (David Bowie) ajuda a viajar ao universo alienígena, enquanto a repetição e a transformação se tornam elementos centrais. Um banquete é repetido infinitamente, proporcionando um prólogo e um epílogo contínuos. O looping e o paradoxo de Bootstrap são utilizados coreograficamente, desafiando a noção de começo e fim. Em Aliens, não há limites definidos, apenas uma jornada por um universo desconhecido.