Livro de crônicas escritas por pessoas aos 60 anos é lançado nesta quinta-feira (3)

A Voz dos Novos Tempos (Santa Sede Editorial, 168 pág., R$ 40,00) traz as visões e os universos das pessoas que passaram dos 60 anos. Explorar este mundo sexagenário através da crônica foi o desafio lançado para catorze cronistas sessentões e setentões comporem um livro bem equilibrado entre memórias e atualidade. O lançamento do livro está marcado para esta quinta-feira (3), a partir das 19h, no Apolinário Bar (Rua da República, 552). O evento traz ainda uma sessão de autógrafos com entrada franca, e exemplares dos livros estarão à venda na ocasião. Mais do que "lugar de fala", pessoas com diversas formações (aposentados ou ainda não) assumem um "tempo de fala". Além da leitura para quem busca identificação, é um conjunto de textos que conversa com todas as gerações. Escrevem este livro os autores Ananyr Porto Fajardo, Andréa Aquino Ferreira, ngela Puccinelli, Eugênia Câmara (org), Graciella Tomé, Iara Tonidandel, Jane Maria Ulbrich, João Luiz de Mello, Jorge Luiz Bledow, Maria Helena Schirmer Mattos, Nelson Ribas, Raul Tartarotti, Silvio Sibemberg e Tetê Lopes. Na organização, Rubem Penz.