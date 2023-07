Bagre Fagundes se reúne com filhos para show em homenagem ao dia dos pais nesta quarta-feira (2)

Em homenagem ao mês dos pais, Os Fagundes estarão reunidos, nesta quarta-feira (2), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Bagre Fagundes ao lado dos filhos Neto, Ernesto e Paulinho prometem uma apresentação especial, repleto de emoção e sucessos musicais. Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 70,00.Em Os Fagundes - De filho pra pai, Bagre Fagundes (voz e gaitinha), estará acompanhado de Ernesto (voz e bombo leguero) Neto (voz e violão) e Paulinho (voz e violão) para um show acústico. O patriarca, aos 83 anos, é autor de um dos maiores clássicos gaúchos, Canto Alegretense, e celebra a boa fase dividindo o palco do Theatro São Pedro com os filhos. Além da canção que dará nome ao show, ainda constarão no repertório clássicas canções gaúchas como Origens, Oração à terra, Canto Alegretense, entre muitas outras surpresas. Grande parte do repertório que será interpretado é de autoria de Bagre, suas parcerias ao longo dos anos de estrada e, claro, as músicas que marcaram a vida familiar. A apresentação será bem ao estilo dos Fagundes, com a marca registrada (e inconfundível) de seus integrantes: bom humor, simpatia e excelência musical. No telão fotos e registros de momentos íntimos, festivais e as “andanças” do patriarca e filhos também farão parte da ambientação. “Dividir o palco com meu pai e irmãos é uma bênção que a vida me deu. Essa apresentação será carregada de emoção”, prevê Ernesto Fagundes.