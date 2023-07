Fundação OSPA abre inscrições para o 1º Concurso de Canto Decápolis de Andrade

convoca tenores para o 1º Concurso de Canto Decápolis de Andrade. A competição, criada para reconhecer os talentos líricos, é destinada a cantores profissionais, amadores e estudantes. Os candidatos podem se inscrever, gratuitamente, até as 18h do dia 27 de agosto, pelo final do concurso será realizada durante um concerto da OSPA marcado para o dia 24 de novembro de 2023, quando uma comissão de especialistas escolherá o melhor candidato. O público também poderá participar, elegendo a voz de melhor qualidade ao final da apresentação. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA)para o. A competição, criada para, é destinada a. Os candidatos podem se inscrever, gratuitamente, até as 18h do dia 27 de agosto, pelo site da fundação. Aserá realizada durante ummarcado para o dia 24 de novembro de 2023, quando umaescolherá o melhor candidato. O, elegendo a voz de melhor qualidade ao final da apresentação.

Promovido pela OSPA, o concurso é destinado a cantores profissionais, amadores e estudantes, desde que se encaixem na categoria de tenor e tenham mais de 18 anos. Para se inscrever, o candidato deve preencher um formulário on-line, disponível até o dia 27 de agosto, no site da OSPA. Além disso, é necessário enviar três vídeos com interpretações de árias de ópera.

A segunda etapa do concurso é uma prova presencial, na Casa da OSPA. Para a terceira e última etapa, serão selecionados três finalistas que concorrerão aos prêmios de primeiro lugar (R$ 5 mil), segundo lugar (R$ 3 mil) e terceiro lugar (R$ 2 mil). O trio se apresentará no concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre no dia 24 de novembro e suas performances serão avaliadas por uma comissão formada pelo diretor artístico da OSPA e maestro Evandro Matté, além dos cantores líricos Carlos Rodriguez, Flávio Leite, Eiko Senda e Elisa Machado. A comissão seguirá critérios de afinação, técnica, dicção, interpretação, musicalidade, ritmo, qualidade vocal e adequação do repertório. O público também poderá escolher o seu favorito, que será agraciado com o Prêmio do Júri Popular. Os vencedores do primeiro lugar e do Prêmio do Júri Popular serão convidados a participar como solistas da Temporada Artística da OSPA 2024.

O concurso presta uma homenagem ao grande cantor lírico Decápolis de Andrade, que nasceu em Porto Alegre, em 14 de outubro de 1943, e morreu em 8 de abril de 2021. O tenor foi o solista que mais se apresentou com a OSPA, além de ter atuado como professor de canto na Escola de Música e no Coral Sinfônico da OSPA. Segundo o idealizador do concurso, o cantor e professor Carlos Rodriguez, a competição se destaca no cenário brasileiro por privilegiar apenas tenores – o naipe de alcance mais agudo dentre os vocais masculinos.