Novo filme de Julio Bressane, Capitu e o Capítulo estreia nesta quinta (27)

Um dos maiores clássicos da literatura nacional, Dom Casmurro, ganha uma nova leitura cinematográfica pelas mãos de Julio Bressane. Capitu e o Capítulo chega aos cinemas nesta quinta-feira (27), trazendo Mariana Ximenes, Vladimir Brichta e Enrique Diaz como protagonistas. A classificação indicativa é 14 anos.



No filme, Mariana assume o famoso papel de Capitu, cujos "olhos de cigana oblíqua e dissimulada" seduzem o jovem Bentinho (Vladimir), que, anos mais tarde, na maturidade, narra toda essa história, assumindo o apelido de Casmurro (Enrique). O que era amor se tornou um ciúme doentio, em devaneios do protagonista, que acabaram consumindo a paixão.



Em Capitu e o Capítulo, o diretor parte do que há de mais cinematográfico em Machado de Assis, e desdobra a trama machadiana em capítulos de uma ficção escondida, ainda não vista. O título parte de um pequeno poema que Haroldo de Campos declamou ao próprio Bressane, em 1984. "'O importante no Dom Casmurro não é a Capitu, mas o capítulo...', disse-me. Capitu/Capítulo, este breve e lapidar poema, logo que o ouvi pela primeira vez, fiquei enfeitiçado, possuído por sua brevidade musical.”, diz Bressane.



Naquele momento o autor não compreendeu o verdadeiro significado do jogo de palavras, mas agora exprime sua filosofia na linguagem cinematográfica. “O capítulo é pathos, emoção ultra acumulada, emoção extrema represada, escondida lá no fundo, oculta por severa sombra, bloqueada, sem saída. Pathologico."