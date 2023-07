Charles Master toca clássicos do TNT em show neste sábado (29)

A casa de shows O Brava (rua Santos Dumont 1177) promove no próximo sábado (29), às 19h, o evento Coruja Day. Nesta segunda edição, o show será de Charles Master e Banda, e o cantor irá relembrar os clássicos da banda TNT que marcaram gerações. Antes e depois da apresentação, Dj Lê Araújo fica responsável pelas músicas. O evento tem ingressos a partir de R$ 30,00, disponíveis na plataforma Sympla.Charles Master começou a compor ainda na infância, no bairro Bom Fim, onde morava em Porto Alegre. Durante a adolescência, junto com seu amigo Flávio Basso, fundou a banda TNT, onde Charles atuou como compositor, vocalista e contrabaixista. Iniciou a carreira solo em 2001 com o lançamento do álbum intitulado com seu nome.Tocando antes e depois da apresentação de Master, Dj Lê Araújo tem mais de 30 anos de carreira, carisma e feeling musical. DJ Lê Araújo já abriu shows de Ricky Martin, Jack Johnson, Black Eyed Peas e muito mais.