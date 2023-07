Galeria Duque apresenta mostra sobre a vida e a arte de João Luiz Roth e outros grandes mestres

Um dos maiores acervos de arte do Estado abre as portas no próximo sábado (29), para a exposição Visualidades Possíveis repleta de produções de grandes mestres da arte, com destaque para a mostra-homenagem: Vida e Arte de João Luiz Roth. A Galeria Duque (Rua Duque de Caxias, 649) tem curadoria de Daisy Viola e tem vernissage das 14h até às 16h30min. A exposição fica no espaço até o dia 30 de outubro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e nos sábados, das 10h às 17h.João Luiz Roth, conhecido como Titi Roth, nasceu em Santa Maria, em 1951. Considerado um dos grandes artistas visuais do Rio Grande do Sul, ele ocupa lugar de destaque no cenário artístico nacional. Trabalhou intensivamente com o desenho e a pintura desenvolvendo obras de grande relevância, inserindo-se no mercado de arte brasileiro e em importantes acervos, galerias e museus dentro e fora do País. É um dos pioneiros na pesquisa do hibridismo nas artes visuais, mesclando em sua poética a produção de processos manufaturados aos processos eletrônicos, hoje tão difundidos nas tecnologias digitais. Sem produzir desde 2015, em função das limitações enfrentadas por um aneurisma no cérebro, Roth recebe essa homenagem, em uma colaboração com a esposa Désirée Motta Roth, que cedeu parte de seu acervo. Ao todo, na Galeria Duque, poderão ser conferidas 42 obras do artista.