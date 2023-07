Circo Internacional da China apresenta novo espetáculo Mundo Jurássico no Teatro do Bourbon Country

O Circo Internacional da China traz ao Brasil o espetáculo Mundo Jurássico, uma produção inédita para toda a família. Em Porto Alegre, as sessões acontecem nesta quinta (27), às 19h30min; na sexta (28), às 15h e 19h30min; e sábado (29), 15h, 18h e 21h; no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos para as múltiplas sessões podem ser adquiridos em uhuu.com ou na bilheteria do teatro.Conhecidos pela excelência em suas performances, a Zigong Acrobatic Troupe of China apresenta, neste novo espetáculo Mundo Jurássico, 45 habilidosos acrobatas, dançarinos e contorcionistas, que se dividem no palco no decorrer de cinco atos, apresentando números desafiadores e ao mesmo tempo delicados. Além das performances, o cenário, painel de led de última geração, iluminação, trilhas sonoras e os figurinos, especialmente desenvolvidos para o espetáculo, unem modernidade e tradição e colaboram para prender a atenção e fascinar o público de todas as idades. Após um fim de semana de muita diversão no Dinosaur Hall Amusement Park, em Zigong, na China, Ding Ding e Qiqi, dois alunos do ensino médio, movidos pela curiosidade, invadem o laboratório do Museu dos Dinossauros à noite e surpreendem o Dr. Gu Gugu trabalhando em um experimento que tem como objetivo trazer os dinossauros de volta à vida. Em uma noite repleta de emoções e aventuras, os amigos testemunham uma disputa entre dinossauros, vivenciam contradições e conflitos até um desfecho apoteótico.