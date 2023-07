Morre cantora irlandesa Sinéad O'Connor aos 56 anos

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor morreu aos 56 anos, segundo o jornal "Irish Times". As informações sobre as condições da morte ainda são escassas.Aclamada pela crítica em seu primeiro álbum, The lion and the cobra (1987), ganhou fama mundial com a canção Nothing compares 2 U, uma composição de Prince. Famosa por suas opiniões veementes sobre vários temas, como os direitos da mulher e os abusos cometidos por integrantes da Igreja Católica, a popstar não escondia do público a luta contra a depressão.