Espaço 373 recebe power trio com Kiko Freitas e nova banda de Luciano Leães neste final de semana

Nesta sexta-feira (28), às 21h, o Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) recebe o power trio Nico Bueno e Luiz Mauro Filho com o convidado Kiko Freitas para mais uma apresentação no espaço. Os ingressos tem valores a partir de R$ 40,00, à venda na Sympla. E no sábado (29), no mesmo horário, a casa ainda recebe Luciano Leães (piano), Rhuan de Moura (bateria) e Edu Meirelles (baixo), apresentando a nova banda Gumbo Trio, uma experiência musical única que combina soul, funk, jazz e R&B em suas performances dinâmicas e improvisações inspiradoras. Ingressos no mesmo valor, na Sympla. Eleito melhor baterista na categoria "World" pela revista norte-americana Modern Drummer e filho do regionalista Telmo de Lima Freitas, Kiko ganhou o Brasil tocando com João Bosco, em uma parceria que já tem 24 anos, e dividindo o palco com nomes, como Michel Legrand, John Patitucci e Gonzalo Rubalcaba. O baterista também é professor convidado em diversas instituições renomadas e participou de diversos festivais internacionais de jazz.Leães é um dos principais pianistas de blues do país. Influenciado por nomes de New Orleans, como Dr. John, James Booker e Professor Longhair, Billy Preston, Ray Charles, Leon Russel e Otis Spann, incorpora em sua música elementos do soul, do funk e do New Orleans Piano e tem agregado às suas composições cada vez mais elementos da música sul-americana e do mundo.